Бюджетный комитет начал работу

На заседании присутствуют 33 народных депутата, что свидетельствует о наличии кворума.

Раньше, по информации УНИАН, глава комитета Евгений Геллер проводил закрытое заседание с членами комитета - представителями от Партии регионов и первым заместителем министра финансов Анатолием Мярковским, передает УНИАН.

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"Присутствующим возле зала для проведения заседаний бюджетного комитета журналистам в 16.15, спустя 15 минут после предполагаемого начала заседания, сообщили, что заседание комитета откладывается на час, и посоветовали расходиться", - сообщило издание.

Также отмечается, что спустя час после этого в кабинет Геллера проследовал первый замминистра финансов Мярковский, который от комментариев для прессы воздержался.

Геллер, выглянувший из своего кабинета, на вопрос корреспондента о том, будет ли сегодня заседание бюджетного комитета и когда, не ответил. "Вы член бюджетного комитета? Журналист? Освещайте", - сказал он.

Как объяснил народный депутат от партии "Батькивщина", член бюджетного комитета Александр Черноволенко, в кабинете Геллера проходит рассмотрение поправок к госбюджету от "регионалов", и в дальнейшем комитет утвердит проект очень быстро.

"Идет заседание у главы комитета, какое-то закрытое, тайное, без оппозиционных депутатов, там деньги делят, наверное. Мы уже два часа ждем. Деньги делятся в закрытом режиме. А когда все придут, то за пять минут все проголосуют, и на этом все закончится", - сказал он.

По словам депутата, оппозиционные депутаты - члены бюджетного комитета не выясняли причину задержки начала заседания комитета.

"Глава только в пять появился. Если вы думаете, что тут все открыто и гласно, то это не так, и такое не впервые. Так было и в прошлом, и в позапрошлом году. Процедура, когда наперед все делилось большинством, а потом быстро утверждалось без обсуждения или с минимальным обсуждением. Это типично для работы Верховной рады после 2010 года", - сказал он.

При этом депутат отметил, что до 2010 года над проектом госбюджета сидели день и ночь, работали месяцами и рассматривали все поправки.