Официальный курс НБУ на 16 января

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 15 января – 799.3000) 100 EUR – 1087.5276 (на 15 января – 1092.4033) 10 RUR – 2.3963 (на 15 января – 2.4047) Все курсы валют на 16 января.

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