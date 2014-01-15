Официальный курс НБУ на 16 января
20:01, 15 января 2014Политика
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
Официальный курс НБУ на 16 января / Фото : ZN.UA
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 15 января – 799.3000)
100 EUR – 1087.5276 (на 15 января – 1092.4033)
10 RUR – 2.3963 (на 15 января – 2.4047)
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