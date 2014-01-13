Экс-премьер России: США и ЕС стремятся свергнуть законно избранную власть в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил экс-премьер-министр России, президент ”Меркурий-клуба” Евгений Примаков на заседании клуба в Москве.

”Наша оценка происходящего в Украине - организованная и беспрецедентно поддерживаемая США и их европейскими союзниками акция, направленная на свержение режима, который, не смотря на целый ряд ошибок, законно представляет власть в Украине”, - сказал Примаков.

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По его словам, снижение на треть цены на российский газ для Украины, покупка украинских ценных бумаг на 15 млрд долл., а также развитие кооперационных связей в промышленности, особенно в самолетостроении и космической промышленности, является очень правильным отходом от слов ”либо Украина выбирает статус ассоциированного члена в ЕС, либо вступает в Таможенный союз”.

”Таких категоричных ”либо - либо” не должно быть в отношениях между Россией и Украиной”, - считает Примаков, который возглавлял правительство РФ в 1998-1999 годах.

Примаков добавил, что это и было продемонстрировано во время переговоров 17 декабря Президентов Украины и России.