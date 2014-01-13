В Харькове из больницы выписали трех женщин, пострадавших в пожаре на ювелирной фабрике

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на главврача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи Елену Ковалеву.

По ее словам, пациентки ожогового отделения чувствуют себя удовлетворительно, поэтому их сегодня, 13 января, выписали домой. Еще двух пострадавших на пожаре, находящихся в ожоговом отделении, планируют выписать в течение текущей недели.

Мужчина, получивший травмы при падении с высоты, сегодня будет переведен из реанимации в общую палату отделения политравмы. Он в сознании, разговаривает, самостоятельно питается.

Напомним, еще один потерпевший переведен для дальнейшего лечения и реабилитации в Институт патологии позвоночника и суставов им. М. Ситенко.

Как сообщал УНИАН, 8 января, в 11:29 в службу спасения «101» поступила информация о пожаре по ул. Академика Проскуры, 1, на территории завода «Хартрон».

Пожар возник в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м. Спасатели предотвратили распространение огня на другие этажи здания. В 12:40 пожар был локализован, в 14:10 ликвидирован. В результате пожара погибли 8 человек. Еще 22 человека спасателям удалось спасти. Семеро пострадавших были госпитализированы.