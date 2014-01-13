На Харьковщине похоронили погибших во время пожара на "Хартроне"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

В церемонии прощания с погибшими приняли участие первый заместитель председателя облгосадминистрации Валентин Дулуб, заместители председателя ОГА, руководители департаментов и управлений. Они выразили соболезнование родным и близким покойных.

По теме: Руководителя харьковского предприятия, на котором во время пожара погибли 8 рабочих, подозревают в преступлении

Как сообщал УНИАН, 8 января произошел пожар на территории завода «Хартрон», в пятиэтажном производственном здании, которое арендует ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Погибли 8 человек. Еще 22 были спасены. После пожара было госпитализировано семь человек.