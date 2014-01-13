Активисты Евромайдана заблокировали входы и выходы МВД, требуя отставки Захарченко (фото)

Несколько сотен активистов Евромайдана пикетируют здание Министерства внутренних дел, сообщает портал Комментарии.

У здания МВД на ул. Богомольца, 10 несколько сотен человек блокируют входы и выходы на территорию министерства. Основным требованием митингующих является отставка министра внутренних дел Виталия Захарченко и правоохранителей, причастных к избиению активистов Евромайдана.

Читайте также: Около 1,5 тысячи человек продолжают пикетировать МВД из-за избиения Чорновол (фото)

Кроме того, активисты проводят под МВД импровизированный вертеп: они завели коляду «Над Вертепом звезда ясная…».

«Никто из МВД за коляду не поблагодарил, поэтому люди забросали копейками асфальт под министерством, говорят - на дорогу Захарченко в Сибирь», - сообщает журналистка Inna Nerodyk у себя в Twitter.