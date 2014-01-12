Прокуратура проводит расследование событий возле Святошинского РОВД в ночь на 11 января
Прокуратура Киева проводит расследование по фактам событий в Святошинском районе столицы, где в том числе произошел инцидент с экс - министром внутренних дел Украины Юрием Луценко.
Как сообщили УНИАН в пресс - службе столичной прокуратуры, в настоящее время завершается проведение первоочередных следственных действий.
«Правоохранители тщательно изучают имеющиеся видеозаписи с места событий возле Святошинского райуправления милиции, на которых могут быть видеодоказательства обстоятельств получения Луценко телесных повреждений», - сообщила пресс - секретарь столичной прокуратуры Яна Соболевская.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 января во Святошинского РОВД в Киеве ”Беркут” избил Луценко и еще несколько человек. Ему разбили голову.
Как сообщила жена Луценко, экс - министр потерял сознание. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно - мозговую травму и многочисленные гематомы. Луценко получил 8 ударов дубинкой.
После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут” возле Киево - Святошинского районного суда Киевской области госпитализированы 4 пострадавших активиста.