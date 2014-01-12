Прокуратура проводит расследование событий возле Святошинского РОВД в ночь на 11 января

Как сообщили УНИАН в пресс - службе столичной прокуратуры, в настоящее время завершается проведение первоочередных следственных действий.

«Правоохранители тщательно изучают имеющиеся видеозаписи с места событий возле Святошинского райуправления милиции, на которых могут быть видеодоказательства обстоятельств получения Луценко телесных повреждений», - сообщила пресс - секретарь столичной прокуратуры Яна Соболевская.

По теме: На участников ночных драк с "Беркутом" открыто несколько уголовных производств

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 января во Святошинского РОВД в Киеве ”Беркут” избил Луценко и еще несколько человек. Ему разбили голову.

Как сообщила жена Луценко, экс - министр потерял сознание. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно - мозговую травму и многочисленные гематомы. Луценко получил 8 ударов дубинкой.

После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут” возле Киево - Святошинского районного суда Киевской области госпитализированы 4 пострадавших активиста.