На участников ночных драк с "Беркутом" открыто несколько уголовных производств

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В сообщении напоминается, что вчера, 10 января, во время вынесения приговора лицам, которых обвиняют в террористическом акте, группа активистов во главе с народными депутатами под флагами ВО «Свобода» пикетировали помещение Киево-Святошинского суда.

Часть пикетирующих заблокировали выезды с внутреннего двора суда и прилегающие к помещению улицы, чтобы не пропустить служебный автомобиль.

«Во время попытки автомобиля полка конвойной службы милиции с осужденными выехать за территорию суда митингующие начали вести себя агрессивно. Радикально настроенные активисты бросали в сторону помещения суда и в служебный автомобиль бутылки с водой и камни, блокируя при этом движение авто. Несмотря на требование правоохранителей прекратить нарушение общественного порядка, отдельные активисты продолжали препятствовать движению автомобилей, пытаясь при этом спровоцировать конфликт с сотрудниками милиции», - заметили в УСО МВД.

Также, по данным милиции, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд служебного автомобиля, сотрудники ПМОН «Беркут» оттеснили митингующих от автомобиля, создав коридор для его проезда. Началась сутолока. В то же время неизвестные лица, бросая камнями в сторону правоохранителей, повредили стекло автомобиля полка конвойной службы милиции. В результате неправомерных действий активистов был поврежден фасад здания суда.

Кроме того, во время зачитывания приговора судье плеснули в лицо неизвестным веществом.

В результате таких действий около 20 работников «Беркута» получили разные повреждения. Один из них госпитализирован с переломом ноги.

Начаты уголовные производства по части 3 статьи 296 (Хулиганство), части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и части 1 статьи 376 (Вмешательство в деятельность судебных органов). За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 10 января активисты пикетировали помещение Киево-Святошинского райсуда. К помещению суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших возле суда, милиция избила двух народных депутатов от ВО «Свобода» – Эдуарда Леонова и Юрия Бублика, а также экс-министра внутренних дел, лидера движения «Третья украинская республика» Юрия Луценко.

Также после столкновений с бойцами спецподразделения “Беркут” возле Киево-Святошинского райсуда были госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Кроме того, участники Автомайдана заблокировали три автобуса с бойцами «Беркута» на проспекте Победы возле помещения суда и спустили колеса в автобусах.

Справка УНИАН. 10 января Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.

22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.