Автомайдан пикетировал дом Медведчука

Как передает корреспондент УНИАН, к дому Медведчука прибыли практически все автомобили, которые до этого пикетировали резиденцию Президента Виктора Януковича в Межигорье.

Сейчас более 200 автомобилей автомайдановцев припарковались вдоль трассы, где находится дом Медведчука.

В ходе митинга, который состоялся во время пикета, активисты призвали Медвечука убираться в Россию, а также упрекнули жену Медведчука Оксану Марченко в том, что она вводит в заблуждение общественность. По их словам, Марченко хвасталась, что во время предыдущего Автомайдана выходила к активистам и выносила митингующим «чай и булочки».

В это время перед домом Медведчука стоит один милицейский автомобиль и несколько правоохранителей возле него.