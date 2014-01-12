По Нью-Йорку сегодня будет ездить "Майданобус"

Как сообщает медиа-портал украинской диаспоры VIDIA, украинцы в Нью-Йорке планируют проехать на “Майданобусе” через весь город, чтобы проинформировать американскую общественность о протестных акциях в Украине.

С начала протестов в Украине Нью-Йорк провел 5 собственных Евромайданов. 12 января украинцы в Нью-Йорке собираются в течение двух часов ездить по городу в автобусе, украшенном украинской символикой и протестными плакатами.

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“Мы решили показать всему Нью-Йорку, кто мы, и продемонстрировать городу нашу поддержку и расположение к Украине и всем тем, кто борется за демократию и право быть услышанными”, – сообщили организаторы.

Средства, собранные за участие в туре на “Майданобусе”, пойдут в поддержку киевского Евромайдана.

Как сообщал УНИАН, в США и Европе продолжают собираться акции солидарности с Евромайданом. В частности, в Нью-Йорке активисты провели форум-дискуссию, где обсудили планы помощи украинским протестующим.