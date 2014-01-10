После столкновений с "Беркутом" под Киево-Святошинским судом госпитализировано 5 человек

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили медики из «скорой помощи».

Эту информацию также подтвердил народный депутат из фракции «Свобода» Эдуард Леонов. Он отметил, что “Беркут” «не считался ни со стариками, ни с женщинами, били всех». Также он сказал, что “беркутовцы” догоняли и били даже случайных прохожих.

По его словам, били даже тех, кто упал.

Во время общения с журналистами, депутат Леонов, пострадавший во время столкновений, показал ссадины на ноге от удара дубинкой. Также на нем порвана и запачкана одежда.

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На данный момент милиционеры оградили лентой площадь перед зданием суда, и проводят там следственные действия, работают эксперты. На земле возле помещения суда валяется разбитая табличка Киево-Святошинского райсуда. Также сломан кусок металлического забора, ограждавшего площадь перед судом.

Возле здания суда все еще находятся автомобили скорой, хотя 5 пострадавших уже отправили в больницы.

Как сообщал УНИАН, сегодня активисты пикетировали помещение Киево-Святошинского райсуда. К помещению суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, которые произошли возле здания суда, милиция избила двух народных депутатов – Эдуарда Леонова и Юрия Бублика.