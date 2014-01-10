Милиция избила депутатов от “Свободы” под Киево-Святошинским судом
Митингующие пытались заблокировать выход судьи.
Депутаты от “Свободы” Юрий Бублик и Эдуард Леонов заявили, что их избили представители МВД во время столкновений под Киево-Святошинским судом Киевской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время онлайн-трансляции, которую показывают участники митинга.
Митингующие заблокировали здание Киево-Святошинского районного суда, чтобы не выпустить из него судью Юрия Бурбелу.
В помещении суда находилось на тот момент более 100 правоохранителей, а также ряд народных депутатов и активистов.
Двери, ведущие во двор суда, охраняют бойцы спецподразделения судебной милиции “Грифон”. На улице здание суда пикетировали несколько сотен активистов, в основном из ВО “Свобода”.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 января, Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.
22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыва памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.
С конца 2011 года дело рассматривал Киево-Святошинский райсуд.