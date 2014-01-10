В Координационный центр правовой защиты на Майдане поступило почти 300 обращений

В Координационный центр правовой защиты Штаба национального сопротивления за время его работы поступило почти 300 обращений. Об этом заявил народный депутат от «УДАРа» Валерий Карпунцов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, Карпунцов отметил, что сейчас к этой работе привлечены 86 человек, из которых 78 адвокатов и 8 юристов. По его словам, юристы «работают исключительно на бесплатной основе. Они сплотились не из-за денег, а из-за желания оказывать помощь всем тем, кто нуждается в юридической поддержке».

Карпунцов отметил, что по состоянию на 10 января в Центр поступило 283 обращения, из которых 179 касаются событий на Евромайдане , 104 - Автомайдана. «По всем обращениям предоставляется консультация адвокатов и, при необходимости, за людьми закрепляется адвокат», - добавил депутат.

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По его словам, заключены 32 сделки с адвокатами о предоставлении помощи лицам, обратившимся в Центр, большинство адвокатов помогают одновременно нескольким людям. Он отметил, что разработаны методические рекомендации относительно представительства потерпевших, защиты задержанных и пр.

«Эффективность работы Центра раздражает власть, и она не гнушается использовать различные методы, чтобы дискредитировать его деятельность. Власть прибегает к преследованиям адвокатов, как это происходит со Смалием, размещением ложных сообщений в СМИ о якобы привлечении к работе юристов на платной основе - по 300 долл. США в час, обнародовании через подконтрольные сайты мобильных телефонов депутатов от «УДАРа», - сказал Карпунцов и добавил, что власти это не поможет, и юристы и адвокаты и в дальнейшем будут оказывать помощь активистам, которых преследует власть.