На Майдане проводится структуризация с тем, чтобы "максимально отсеять" бездомных

На Майдане Незалежности проводится структуризация с тем, чтобы “максимально отсеять” бездомных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге народный депутат Украины, один из комендантов Дома профсоюзов Степан Кубив.

Он отметил, что проведена структуризация всех подразделений Майдана.

По его словам, охрана закреплена за палатками, размещенными на Майдане.

Кубов подчеркнул, что делается все для того, чтобы максимально отсеять тех бомжей, которые по тем или иным причинам попадают на Майдан”.

“Вчера завезены специально (при этом он не уточнил, кто завез — УНИАН) в нетрезвом состоянии 13 человек, которые были выведены за пределы Майдана”, - отметил Кубив.

Он отметил, что все делается максимально для того, чтобы Майдан работал в обычном режиме и чтобы не было провокаций.

Читайте также: Защитники прав сексменьшинств планируют установить свою палатку на Евромайдане