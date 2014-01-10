Азаров обещает в 2014 году “носить на руках” производителей и бизнесменов

Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает, что в 2014 году правительство будет заботиться о развитии отечественного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Я уже не раз говорил, что нам надо наших производителей, бизнес на руках носить. В этом и будет заключаться смысл работы правительства в 2014 году”, - написал премьер.

Он отметил, что правительство продолжит работу по дерегуляции, по снижению административного давления на бизнес, по устранению препон ведения бизнеса, борьбе с коррупцией и созданию условий для модернизации и инвестирования в нашу промышленность.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров призвал правительство продолжить дерегуляцию и сократить поле для коррупции.

По словам премьер-министра, правительство должно разработать лучшую законодательную базу и практику относительно свободного и равного доступа к кредитным, энергетическим, материальным и другим ресурсам. Правительству также необходимо сосредоточиться на ряде законодательных инициатив. В частности, на создании законопроектов, которые эффективно защищают право собственности.