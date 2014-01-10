Азаров назвал "хороший ритм в экономике" главной задачей правительства

Об этом он заявил во время общения с пользователями Facebook.

“Я хотел бы обратить внимание на то, что сейчас очень важно набрать хороший ритм в экономике. Как начнешь год, таким год и будет. Каким сложится январь - от этого много зависит, и то, каким будет год. Поэтому очень важно сейчас поменьше обращать внимания на деструктивные действия, а побольше заниматься полезной созидательной работой. В этом я вижу самую главную задачу правительства и всех исполнительных органов на местах”, - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что важно в сжатые сроки принять государственный и бюджеты областей, городов, районов.

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Азаров подчеркнул, что данная работа должна быть завершена в январе, “чтобы могли финансироваться программы развития, осуществляться строительство социальных объектов и много из того, что мы запланировали на 2014 год”.

Как сообщал УНИАН, 9 января Азаров заявил, что Кабинет министров в 2014 году в первую очередь должен заняться вопросами налаживания промышленной кооперации с Россией, продолжить реализацию программы активизации развития экономики и возобновить переговоры с Европейским Союзом по вопросу подписания Соглашения об ассоциации.