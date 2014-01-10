В Ивано-Франковске суд признал незаконным решение облсовета о лишении полномочий ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, вчера, 9 января, Ивано-Франковский окружной административный суд принял решение частично удовлетворить административный иск заместителя прокурора Ивано-Франковской области о признании противоправным и отмене решения Ивано-Франковского областного совета от 10.12.2013 года № 1139-26/2013 «Об утрате действия решения Ивано-Франковского областного совета народных депутатов от 11.07.1997 года «О делегировании полномочий» и создании в составе исполнительного аппарата Ивано-Франковского областного совета исполнительного комитета».

По теме: В Ивано-Франковской области облсовет не смог "отставить" губернатора

Дело слушала коллегия в составе трех судей, которые, рассмотрев иск прокурора, аргументы представителей областного совета и облгосадминистрации, решили признать указанные решения облсовета незаконными.

Как сообщили УНИАН в областном совете, постановление Ивано-Франковского окружного админсуда облсовет обжалует во Львовском апелляционном административном суде.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2014 года внеочередная сессия облсовета, которая проходила на площади перед админзданием, приняла решение об отзыве полномочий, делегированных облгосадминистрации, и создании в составе исполнительного аппарата облсовета исполнительного комитета.