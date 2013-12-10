В Ивано-Франковской области облсовет не смог "отставить" губернатора

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос о недоверии губернатору был рассмотрен сегодня на внеочередной сессии областного совета.

В работе сессии приняли участие 60 депутатов из 114 избранных. В тайном голосовании по вопросу об выражении недоверия Чуднову приняли участие 60 депутатов. Глава счетной комиссии сообщил, что за недоверие проголосовали 54 депутата, против – 2, воздержались – 6. Таким образом решение об отставке не принято.

Результаты голосования депутаты встретили возгласами «Ганьба!» («Позор!»).

По теме: Губернаторы Ивано-Франковской и Запорожской областей выступили с обращением к украинцам

В то же время Ивано-Франковский областной совет своим решением отозвал полномочия облсовета, делегированные областной государственной администрации, и поручил создать Исполнительный комитет областного совета.

Депутаты также рассмотрели вопрос об общественно-политической ситуации в Украине и приняли решение о поддержке требований киевского Евромайдана.

Как сообщал УНИАН, созванная сегодня внеочередная сессия Ивано-Франковского областного совета смогла начать свою работу только со второго раза, поскольку сначала не было достаточно депутатов для кворума.

В повестку дня были внесены три вопроса: об общественно-политической ситуации в Украине, об отозвании областным советом полномочий, делегированных областной государственной администрации, и создание исполкома областного совета и о выражении недоверия главе Ивано-Франковской областной государственной администрации Василию Чуднову.

Первый вопрос рассматривался на площади перед админзданием облсовета, где, кроме депутатов, присутствовала около тысячи человек.

Два других вопроса рассматриваться в сессионном зале, поскольку нуждались в тайном голосовании.