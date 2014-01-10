Семьи жертв терактов в Волгограде получили по 2 млн рублей

Об этом сообщает Росбалт.

Всего материальная помощь была выплачена 107 получателям. Так, 32 семьи погибших получили по 1 млн рублей из федерального и столько же из регионального бюджетов. Еще 67 человек получили из федеральной казны, в зависимости тяжести ранения, от 200 до 400 тысяч; 75-ти пострадавшим из областного резервного фонда выделено еще по 200 тыс. рублей. Родственникам погибших также были перечислены средства на погребение в размере 68 тыс. из бюджетов региона и РФ. Всем иногородним компенсировались расходы на переезд, а проживание для них в гостиницах Волгограда было бесплатным.

Всего в результате взрывов в Волгограде 29 и 30 декабря 2013 года, по данным Минздрава РФ, погибли 34 человека, 77 человек получили травмы.

Кроме бюджетной поддержки, в регионе продолжается сбор пожертвований от частных лиц и предприятий. Благотворительные перечисления поступают на специальный счет фонда социальной поддержки населения со всех регионов России и зарубежья.