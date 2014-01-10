В Беларуси государственные и частные нотариусы будут иметь единый статус

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение предусмотрено вступившим в силу указом Президента Беларуси от 27 ноября 2013 года «Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь».

Новый статус предполагает, что теперь будут выдавать единый разрешительный документ на осуществление нотариальной деятельности взамен ранее действовавших лицензий и свидетельств.

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Правопреемниками государственных нотариальных контор будут нотариальные конторы, а частные нотариусы будут работать в нотариальных бюро. Также образуется орган самоуправления – Белорусская нотариальная палата. Все нотариусы обязаны вступить в нее.

Контроль за нотариальной деятельностью будет осуществляться как государством в лице Министерства юстиции, так и силами Белорусской нотариальной палаты. За Минюстом сохраняются полномочия по госрегулированию в соответствующей сфере, а на палату возлагаются функции по организации нотариального обслуживания на территории областей и Минска, методическому руководству и координации деятельности нотариусов.

Вместо госпошлины будет взиматься единый нотариальный тариф. Его размеры, а также льготы по уплате будут установлены правительством.