Янукович наградил Кравчука орденом Свободы за выдающийся личный вклад в развитие Украины

Об этом говориться в текст указа № 2/2014, который обнародован на сайте Президента.

"За выдающийся личный вклад в развитие Украинского государства, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность постановляю: наградить орденом Свободы Леонида Макаровича Кравчука - Президента Украины в 1991-1994 годах, героя Украины", - говорится в указе.

Напомним, сегодня Янукович поздравил Кравчука с 80-летием.