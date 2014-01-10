Янукович наградил Кравчука орденом Свободы за выдающийся личный вклад в развитие Украины

10:07, 10 января 2014
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович наградил первого Президента Украины Леонида Кравчука орденом Свободы.

Орден Свободы / фото wikipedia.org

Об этом говориться в текст указа № 2/2014, который обнародован на сайте Президента.

"За выдающийся личный вклад в развитие Украинского государства, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность постановляю: наградить орденом Свободы Леонида Макаровича Кравчука - Президента Украины в 1991-1994 годах, героя Украины", - говорится в указе.

Напомним, сегодня Янукович поздравил Кравчука с 80-летием

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