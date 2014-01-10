Янукович поздравил Кравчука с 80-летием

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего 80-летия. Глубоко уважаю Вас за неоценимый вклад в укрепление конституционного строя и национального согласия, развитие демократии в Украине», - говорится в поздравлении.

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«Как патриот и мудрый политик, Вы сделали все, чтобы наша страна получила международное признание и сделала первоочередные шаги на пути формирования самостоятельного независимого европейского государства», - подчеркнул Янукович.

Он пожелал Кравчуку «крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и семейного тепла на долгие солнечные годы».