Янукович поздравил Кравчука с 80-летием
09:21, 10 января 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Украины в 1991-1994 годах Леонида Кравчука с днем рождения.
Леонид Кравчук и Виктор Янукович
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего 80-летия. Глубоко уважаю Вас за неоценимый вклад в укрепление конституционного строя и национального согласия, развитие демократии в Украине», - говорится в поздравлении.
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«Как патриот и мудрый политик, Вы сделали все, чтобы наша страна получила международное признание и сделала первоочередные шаги на пути формирования самостоятельного независимого европейского государства», - подчеркнул Янукович.
Он пожелал Кравчуку «крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и семейного тепла на долгие солнечные годы».
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