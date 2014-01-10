Богатырева считает безответственными призывы к врачам принять участие в забастовке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, по словам министра, «прибегая к таким призывам, один из лидеров оппозиции заявил о том, что «за восемь часов общеукраинской всеобъемлющей забастовки власть убедится, что народ Украины с нами. Они просто не смогут проигнорировать эту забастовку, когда будет остановлена какая-либо деятельность в государстве – авиационное и железнодорожное сообщение, работа медицины и образования, банковская деятельность, производство, коммунальная сфера».

Как заявила Богатырева, «к сожалению, политики иногда позволяют себе заявления, которые выходят за рамки здравого смысла и общечеловеческой этики. Казалось бы, что такое время? Что такое для боксера на десять секунд перестать защищаться или нападать на ринге, а просто опустить руки? Десять секунд – это же так мало. Но, в результате, они обернутся однозначным и прогнозируемым нокаутом. Речь же идет о целых восьми часах!».

По данным Богатыревой, «каждые 20 минут в Украине врачи спасают одну жизнь, оперативно реагируя на информацию о проблемах с сердцем. То есть за восемь часов можно спасти 24 человека. Каждые полчаса скорая помощь спасает трех пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Еще – 48 человек. Каждые полчаса на грани жизни и смерти находится 308 пациентов в хирургических операционных, а это – почти пять тысяч украинцев».

Кроме того, по словам министра, за восемь часов необходимую медицинскую помощь в Украине оказывают 600 онкобольным, в больницах к системам жизнеобеспечения подключены почти 2 тыс. человек, и эти системы нужно постоянно контролировать. Отсутствие надлежащего присмотра за ними со стороны медицинского персонала – это гарантированная смерть для больного, подчеркнула она.

Также Богатырева сообщила, что за восемь часов в Украине рождается 550 малышей, и призывы к забастовке лишат рожениц врачебной помощи, а, по меньшей мере, половина из них будет рисковать собственными жизнями. «А экстренные случаи, связанные с осложнениями в результате вирусных заболеваний? А неотложная помощь детям? А помощь пожилым людям, которые особенно чувствительны к проблемам со здоровьем?», - заявила министр.

По ее убеждению, «такое заявление – от непонимания того, как функционирует медицинская отрасль. Остановка медицинской отрасли, к которой призывают, – это несколько тысяч смертей на протяжении восьми часов. Думаю, задумавшись над этими цифрами, политики прекратят думать о системе здравоохранения как о чем-то неважном, второстепенном, где вся работа, с их точки зрения, сводится к спору вокруг тендерных процедур», - заметила Богатырева.

«Уверена, что медики, которые в самих экстремальных условиях спасают человеческие жизни, независимо от того, кто оказался в беде, - сторонник власти или единомышленник оппозиции, завтра останутся на своих рабочих местах и продолжат прием пациентов и оказание медицинской помощи. Потому что есть профессии, относительно которых слово «забастовка» и сам призыв к забастовке является вершиной безответственности», - отметила Богатырева.