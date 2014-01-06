Оппозиция обещает предупредительную забастовку после Рождества

В ближайших планах, в частности, кратковременные забастовки, уверяет Лидер партии УДАР Виталий Кличко.

«Если власть не хочет нас слышать, будем призывать к забастовке. Чтобы они услышали. Сначала будет предупредительная забастовка. На некоторое короткое время. Когда остановится производство, остановится транспорт. Где на несколько минут, а может быть где на несколько часов. Власть должна отреагировать на требования людей», - цитирует Кличко Радио Свобода.

Народное вече, которое обычно объединяло сотни тысяч людей, оппозиция отменила из-за рождественских праздников, но уверяет, что так было только в это воскресенье. В дальнейшем политики обещают мобилизовать людей на массовые мероприятия.