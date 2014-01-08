Несколько сот активистов Евромайдана пикетируют Печерский суд

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание по рассмотрению жалобы адвоката Притуленко начнется в 17.00.

Как сообщал УНИАН, 3 января Печерский районный суд Киева перенес на 8 января рассмотрение дела Притуленко

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По информации "Украинской правды", заседание суда продолжалось не более 5 минут. Сам Притуленко не был доставлен в суд. Представители Генеральной прокуратуры также не явились.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти, которая отказалась от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, находившиеся на месте происшествия, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском языке, а общались между собой на русском.

Затем милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий, связанных с захватом админзданий, с другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств были задержаны 9 человек.

3 декабря суд на два месяца арестовал девять человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле Администрации Президента 1 декабря. Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Однако 4 декабря родственники задержанных на пресс-конференции сообщили, что задержанные при пикетировании Администрации Президента 1 декабря были мирными участниками митинга, которые не принимали участия в организации беспорядков или провокаций, их безосновательно задержали и избили бойцы спецподразделения “Беркут”.