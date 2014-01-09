Эксперты прогнозируют снижение стоимости аренды на квартиры премиум-класса в Киеве

Средние заявленные ставки аренды киевских квартир в 2014 году продолжат плавно снижаться, а существенных изменений в структуре спроса и предложения не произойдет, считают аналитики агентства недвижимости Real Druzі.

Такой прогноз содержится в обзоре столичного рынка аренды квартир, составленном специалистами агентства недвижимости.

При этом эксперты считают, что в эконом-сегменте средние заявленные арендные ставки квартир, скорее всего, останутся стабильными либо немного вырастут, поскольку квартиры эконом-класса по-прежнему будут пользоваться наибольшим спросом (по данным Real Druzi, больше половины арендаторов в 2013 году интересовались квартирами эконом-класса, около 30% - квартирами бизнес-класса и около 10% - квартирами премиум-сегмента).

По мнению аналитиков, средние арендные ставки популярных квартир нижнего ценового диапазона бизнес-класса в 2014 году останутся без изменений, а стоимость аренды апартаментов премиум-класса продолжит снижаться.

Эксперты также сообщили, что в декабре 2013 года, по сравнению с ноябрем, средняя заявленная стоимость аренды квартир в Киеве снизилась на 4,7% - до 733 долл./месяц. По сравнению с декабрем 2012 года средняя заявленная ставка аренды снизилась на 5,3%.

Подводя итоги прошлого года, специалисты Real Druzi отметили увеличение количества арендаторов, которые объединялись по несколько человек для совместной аренды квартиры, вследствие чего вырос спрос на трехкомнатные квартиры.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании SV Development, средняя стоимость реальных сделок аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в І полугодии 2013 года выросла на 2,75% - до 710 долл. в месяц.

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2012 году выросла на 20,94% – до 693 долл. в месяц.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.