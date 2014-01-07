Евромайдан продолжает праздновать Рождество без освещения
17:33, 07 января 2014Политика
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Евромайдан продолжает праздновать Рождество при выключенном внешнем освещении.Сейчас на главной площади столицы находится несколько тысяч человек, в том числе киевлян и гостей города, многие из которых пришли с детьми.
На Майдане нет света.
Как передает корреспондент УНИАН, наружное освещение на фонарных столбах отключено от Октябрьского дворца и на всем Майдане Независимости и от Европейской площади на всей улице Крещатик до Бессарабской площади. Освещение дают лишь рекламные вывески и витрины пока еще работающих магазинов.
Сейчас на главной площади столицы находится несколько тысяч человек, в том числе киевлян и гостей города, многие из которых пришли с детьми.
Напомним, вчера на Майдане Незалежности в Киеве, где должен был состояться рождественский молебен, был выключен свет.
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