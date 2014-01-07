Евромайдан продолжает праздновать Рождество без освещения

Как передает корреспондент УНИАН, наружное освещение на фонарных столбах отключено от Октябрьского дворца и на всем Майдане Независимости и от Европейской площади на всей улице Крещатик до Бессарабской площади. Освещение дают лишь рекламные вывески и витрины пока еще работающих магазинов.

Сейчас на главной площади столицы находится несколько тысяч человек, в том числе киевлян и гостей города, многие из которых пришли с детьми.

Напомним, вчера на Майдане Незалежности в Киеве, где должен был состояться рождественский молебен, был выключен свет.