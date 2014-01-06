16 тыс милиционеров будут следить за порядком в Украине на Рождество

Об этом говориться в сообщении пресс-службы Минестерства внутренних дел.

По информации представителей Департамента общественной безопасности (ДОБ) МВД Украины, религиозные мероприятия планируются в более, чем в 10 тыс. населенных пунктах государства.

«Праздник Рождества Христово люди будут отмечать также в более, чем в 13 тыс. культовых сооружениях», - идется в сообщении ДОБ.

Поэтому, по словам правоохранителей, к охране общественного порядка привлекается свыше 16 тыс. стражей правопорядка, которые особое внимание будут уделять охране общественного порядка вблизи церковь, где запланированы богослужения по случаю светлого праздника - Рождества Христова.

Не обойдется в эти дни традиционно и без ГАИ – безопасность автомобильного движения на улицах возле храмов будут обеспечивать инспекторы дорожно-патрульной службы.