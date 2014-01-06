Премьер-министром Латвии может стать женщина
17:47, 06 января 2014Политика
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Президент Латвии Андрис Берзиньш утвердил кандидатом на должность премьер-министра страны исполняющую обязанности министра земледелия Лаймдоту Страуюму.
Лаймдота Страуюма, фото www.mk.gov.lv
Об этом сообщает РИА "Новости".
Кандидатуру Страуюмы выдвинула на пост премьера крупнейшая в республике партия "Единство". Страуюма может стать первой в истории Латвии женщиной на премьерском посту. Для этого ее кандидатуру должен утвердить парламент.
В ноябре прошлого года в отставку с поста премьер-министра ушел Валдис Домбровскис, который взял на себя политическую и моральную ответственность за гибель 54 человек в результате обрушения торгового центра Maxima в Риге 21 ноября 2013 года.
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