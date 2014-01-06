Премьер-министром Латвии может стать женщина

17:47, 06 января 2014
Политика
1153 0

Президент Латвии Андрис Берзиньш утвердил кандидатом на должность премьер-министра страны исполняющую обязанности министра земледелия Лаймдоту Страуюму.  

Лаймдота Страуюма, фото www.mk.gov.lv

Об этом сообщает РИА "Новости".

Кандидатуру Страуюмы выдвинула на пост премьера крупнейшая в республике партия "Единство". Страуюма может стать первой в истории Латвии женщиной на премьерском посту. Для этого ее кандидатуру должен утвердить парламент.

В ноябре прошлого года в отставку с поста премьер-министра ушел Валдис Домбровскис, который взял на себя политическую и моральную ответственность за гибель 54 человек в результате обрушения торгового центра Maxima в Риге 21 ноября 2013 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter