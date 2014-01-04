Милиция отрицает причастность к нападению на депутата Ильенко и заявляет, что у нее есть версии

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве, об этом заявил начальник главного следственного управления столичного главка милиции Анатолий Евмин.

Обращаясь к СМИ, он призвал не искажать факты и не делать каких-либо предположений, что, как заверил он, «не имеют под собой никаких оснований». В милиции рассматривают несколько версий нападения на народного депутата Андрея Ильенко и юриста Сидора Кизина возле Шевченковского райуправления милиции, среди которых не исключается версия мести со стороны бывших членов ВО «Свобода».

Евмин рассказал, что в настоящее время у следствия есть несколько версий избиения народного депутата и юриста партии “Свобода”, среди которых не исключается версия мести со стороны некоторых членов партии, которые были исключены из рядов партии в связи с подозрением в причастности к провокации (бросание факелов в здание Премьер-паласа 1 января во время факельного шествия сторонников “Свободы” по случаю 105-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры).

Также Евмин рассказал, что работники милиции через юридический отдел “Свободы” договорились о дате и времени встречи с юристом и одним из народных депутатов, которым пожелал быть Ильенко. По словам начальника следственного управления, встреча была согласована на 3 января на 16.00 в ТОМ №4 Шевченковского РУ на улице Прорезной. Евмин отметил, что встреча депутата и юриста с милицией продолжалась более часа, после чего они покинули участок милиции, но приблизительно в 17.20 вернулись в него, сообщив, что примерно на расстоянии 200 метров от участка милиции на них напали молодчики спортивного телосложения в количестве около 10 человек и избили. По словам Евмина, медики констатировали у обоих потерпевших легкие телесные повреждения. Также было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УКУ.

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По словам Евмина, в настоящее время установлены несколько свидетелей инцидента. Также милиция обращается к лицам, на чьих автомобилях, которые были припаркованы на Прорезной, установлено видеорегистраторы, предоставить записи правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, 3 января десяток неизвестных совершили нападение на депутата Ильенко и адвоката из «Свободы» Кизина.

Нападение произошло после того, как депутат с адвокатом вышли из Шевченковского райуправления милиции. «Там Андрея Ильенко допрашивали по поводу событий 1 января. Сидор Кизин присутствовал в качестве адвоката», - сообщили в «Свободе» и обратили внимание на то, что о времени начала и завершения допроса было известно только следователю. По данным «Свободы», у Ильенко – подозрение на перелом челюсти и сотрясение мозга, у Кизина – рассечено лицо.

Столичная милиция открыла уголовное производство по ст.296 (хулиганство) УК Украины.