В оппозиции заявляют, что к избиению нардепа Ильенко причастна милиция

В «Свободе» заявляют, что о вызове в милицию народного депутата Андрея Ильенко и правозащитника Сидора Кизина, на которых совершено нападение возле Шевченковского райуправления милиции, знал только следователь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Штабе национального сопротивления народный депутат Юрий Сиротюк.

Депутата не исключил, что «следователь Шевченковского райуправления милиции Говинский сообщил преступникам о визите Андрея Ильенко и Сидора Кизина в милицию».

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“Сегодня у нас действует коалиция бандитов и милиции. Вчера милиция вызвала народного депутата с адвокатом на допрос, а бандиты уже ожидали их возле райотделения”, - сказал Сиротюк.

Кроме того, он добавил, что в милиции игнорируют расследование этого преступления, поскольку не проводят никаких следственных действий по горячим следам для задержания преступников.

В свою очередь народный депутат от “Свободы” Андрей Мохник подозревает, что избиение Ильенко — это месть ему за его выступление 29 декабря на митинге возле Межигорья.

“Ильенко вел митинг. Очевидно, по приказу Захарченко его избили, а Виктор Янукович, чтобы отомстить за визит к нему домой, обратился к Захарченко, поэтому вся ответственность за это преступление лежит на Януковиче и Захарченко”, - сказал Мохник.

Как сообщал УНИАН, 3 января около десяти неизвестных совершили нападение на депутата Ильенко и адвоката из «Свободы» Кизина.

«Нападение на свободовцев произошло после того, как они вышли из Шевченковского райотдела милиции. Там Андрея Ильенко допрашивали по поводу событий 1 января. Сидор Кизин присутствовал в качестве адвоката», - сообщили в «Свободе» и обратили внимание на то, что о времени начала и завершения допроса было известно только следователю.

По данным «Свободы», у Ильенко – подозрение на перелом челюсти и сотрясение мозга, у Кизина – рассечено лицо.

Столичная милиция открыла уголовное производство по данному факту. Уголовное производство открыто по ст.296 (хулиганство) УК Украины.