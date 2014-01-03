Милиция открыла уголовное дело по факту избиения народного депутата Ильенко
20:33, 03 января 2014Политика
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Столичная милиция открыла уголовное производство по факту избиения народного депутата Украины от фракции «Свобода» Андрея Ильенко
Андрей Ильенко / Фото : ТСН
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.
Как отметили в ОСО, уголовное производство открыто по ст.296 (хулиганство) УК Украины, в рамках которой потерпевший направлен для судебно-медицинской экспертизы.
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Как сообщал УНИАН, В центре Киева неизвестные избили народного депутата из фракции “Свобода" Андрея Ильенко.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве, депутат вместе со своими соратниками вызвал милицию и прибыл в территориальный участок милиции №4, расположенный возле Бессарабской площади.
По данным милиции, у Ильенко разбит нос.
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