Милиция открыла уголовное дело по факту избиения народного депутата Ильенко

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Как отметили в ОСО, уголовное производство открыто по ст.296 (хулиганство) УК Украины, в рамках которой потерпевший направлен для судебно-медицинской экспертизы.

По теме: В центре Киева избили народного депутата от оппозиции (фото)

Как сообщал УНИАН, В центре Киева неизвестные избили народного депутата из фракции “Свобода" Андрея Ильенко.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве, депутат вместе со своими соратниками вызвал милицию и прибыл в территориальный участок милиции №4, расположенный возле Бессарабской площади.

По данным милиции, у Ильенко разбит нос.