Суд перенес на 10 января рассмотрение дела Власенко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей во главе с судьей Олегом Белоцерковцем, удовлетворив таким образом ходатайство Власенко о допуске в качестве его защитника адвоката Анну Боряк.

В связи с тем, что она отсутствовала в зале заседания, суд объявил перерыв до 10.00 10 января.

Выступая в суде, Власенко также заявил, что в соответствии с нормами действующего УПК, подготовительное рассмотрение уголовного производства должно осуществляться одним судьей, а не тройкой судей (кроме председателя, в состав коллегии входят председатель Печерского райсуда Инна Отрош и судья Анатолий Карабань).

Кроме того, Власенко отметил, что в декабре 2010 года судья Отрош обратилась в СБУ с заявлением о том, что вроде бы бывший народный депутат Власенко отправлял ей смс-сообщения с угрозами. Таким образом, как отметил Власенко, “судья Отрош является предвзятым судьей, которая имела личный конфликт со мной и имела внеслужебные отношения с так называемой потерпевшей Окунской”.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2013 года Власенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру и сообщили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к бывшей жене Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

12 ноября Печерский райсуд Киева избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, позволяющие ему выехать за границу. Суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.

В то же время Власенко заявляет, что никогда не применял силы против своей бывшей жены Окунской.

Он назвал обвинение в его адрес абсурдными и заявил, что уголовное преследование против него - это попытка лишить Тимошенко права на полноценную защиту.