Власенко говорит, что Тимошенко откажут в законном смягчении режима в колонии

Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что администрация Качановской колонии планирует отказать его подзащитной в удовлетворении заявления о смягчении режима содержания, написанного ею 30 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Власенко заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

“Администрация Качановской колоний не имеет права отказать в удовлетворении заявления, поскольку она (Тимошенко) отбыла одну треть своего наказания и имеет право на облегчение режима пребывания, в том числе на возможность свободного выхода в город Харьков”, - сказал Власенко.

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Вместе с тем он заметил, что защите Тимошенко стало известно, что 4 января администрация Качановской колонии планирует отказать в удовлетворении этого заявления.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая того же года из-за ухудшения состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.