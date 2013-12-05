Власенко заявляет, что Тимошенко в ближайшее время планируют перевезти в колонию

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

По словам защитника, он вчера видел подготовленную за зданием ЦКБ «Укрзализныци» площадку, похожую на вертолетную.

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«У нас есть информация, что в ближайшее время они планируют, несмотря ни на что, перевести Юлию Владимировну в Качановскую колонию. Я вчера был лично в Харькове, я собственными глазами видел определенный участок за зданием больницы, который вчера был расчищен, который вчера усиленно охранялся работниками милиции. Для меня это очередное, косвенное подтверждение той информации, которую мы получили из Администрации Президента о том, что они собираются перетащить ее, они собираются, наплевав на все, продолжать новый круг политических репрессий», - заявил Власенко.

Защитник отметил, что прогнозировать, когда именно произойдет перевод Тимошенко в колонию, он не может.

«У них решение принимает один человек, он эти решения может периодически менять, он может их периодически не менять, он может периодически менять поводы и причины для этих решений, он может менять публичную позицию по этим решениям. Поэтому говорить, когда это будет – завтра или в течение недели, на протяжении нескольких недель – я не могу. Нам сказали, что это в ближайшее время», - отметил Власенко.

По словам защитника, для вывоза Тимошенко ее необходимо выписать из стационара. Власенко также подчеркнул, что лечащими врачами остаются врачи берлинской клиники «Шарите», и только они должны принимать решение о выписке.

В то же время он отметил, что «если будет решение господина Афанасьева (главврач ЦКБ «Укрзализныци» - УНИАН), поверьте, господину Колпащикову (начальник Качановской колонии – УНИАН) этого будет достаточно».

Как сообщал УНИАН, сегодня Власенко также заявил, что Тимошенко, которая продолжает голодовку в ЦКБ «Укрзализныци», сильно ослаблена, однако психологически готова продолжать акцию протеста в поддержку Евромайдана.