Регионал обрадовался, что в занятых майдановцами зданиях отключили отопление

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"Уважаемые друзья. Сейчас можно прочитать в интернете о том, что отопление захваченных зданий в Киеве прекращено. Это радует", - написал он.

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Царев напомнил, что еще 12 декабря направил в соответствующие службы депутатский запрос с требованием прекратить нарушение поставки тепла в захваченные здания, так как это нарушает действующее законодательство, в том числе бюджетный кодекс.

"Тогда запросы, для надежности, я развез по ведомствам лично. Насколько я выяснил, со слов чиновников, попытки отключить незаконные поставки тепла уже предпринимались, но блокировались энергопоставляющей компанией. Интересно, кому они счет за поставки тепла в КГГА выставлять будут? Киевляне точно не должны за это платить", - отметил политик.