Евромайдановцам не выключали отопление и не мешали подвозу продуктов - СМИ

20:45, 02 января 2014
Политика
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На Евромайдане царит спокойная и праздничная обстановка, никаких поводов для волнения у евромайдановцев нет.

На Майдане все спокойно, сообщают СМИ

Информация, распространенная Штабом национального сопротивления, об отключении отопления в Доме профсоюзов не подтвердилась - батареи теплые. Также нет никаких препятствий подвозу продуктов, дров и других необходимых вещей.

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Людей на Майдане сейчас немного и в основном киевляне, которые вышли вечером прогуляться по центру города. Вечером на сцене традиционная культурная программа - выступления групп и чтение стихов. Постоянные жители Евромайдана готовятся к Рождеству и к своеобразной ”пересменке” - те, кто праздновал Новый год дома, вернутся в столицу, а остальные поедут на праздник домой, сообщает ТСН.

Напомним, за новогоднюю ночь киевский Евромайдан посетили около 2 миллионов людей, заявил один из комендантов Доме профсоюзов.

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