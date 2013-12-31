Благодаря Президенту столичные бюджетники получат всю зарплату до Нового года - Голубченко

«Сегодня вечером 30 декабря мы проплатили всем коммунальным предприятиям и бюджетным учреждениям заработную плату полностью. За исключением того, что на этот момент не проплатили еще только “Киевпасстрансу” зарплату за ноябрь и 10 дней декабря. Но завтра казначейство работает, и я дал поручение работать всю ночь и выписывать платежки. Завтра на карточку каждого сотрудника "Киевпастранс" будет начислена зарплата», - заявил Анатолий Голубченко.

Он подчеркнул, что выплаты стали возможны благодаря вмешательству Президента Украины и его поручению правительству, которое выделило в бюджет Киева почти 255 млн. гривен на эти цели. Поэтому Анатолий Голубченко выразил благодарность Виктору Януковичу за то, что он уделил особое внимание Киеву.

Голубченко подчеркнул, что 31 декабря будут погашены все задолженности и выплачены зарплаты.

Напомним, что 24 декабря секретарь Киевсовета Галина Герега заявила, что из-за срыва оппозиционерами сессии Киевсовета бюджетники города (медики и педагоги) не смогут получить муниципальные надбавки за последние месяцы этого года, а работникам “Киевпасстранса” не будет выплачен долг по зарплате.

Уже на следующий день, 25 декабря, президент Украины Виктор Янукович уверил, что все вопросы будут решены. «Мы выйдем из этой ситуации... Мы сделаем все, чтобы эти выплаты были сделаны своевременно. Несмотря на эти препятствия, которые есть, мы обязаны этот вопрос решить», - сказал Янукович и дал соответствующие поручения Кабмину.