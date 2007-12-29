В Чернигове арестовали депутата Партии регионов

В Чернигове арестован депутат городского совета от Партии регионов Дмитрий ШЕВЧУК, которого обвиняют в незаконном получении информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера во время заседания очередной сессии горсовета представитель фракции Партии регионов Владимир ВИННИЧЕНКО.

После этого один из старейших депутатов горсовета объявил заявление избранников к главе облгосадминистрации, областному совету и местному Новозаводскому суду Чернигова, в котором содержится требование обеспечить законность во время рассмотрения дела в суде.

В заявлении, которое подписали свыше 20 депутатов горсовета, также отмечается, что для них является непонятным слишком быстрый темп рассмотрения дела и арест Д.ШЕВЧУКА. Сначала, по словам авторов заявления, в порядке меры пресечения в отношении Д.ШЕВЧУКА был избран залог, а затем срочно изменена на арест, хотя подозреваемый не уклонялся от следствия.

Представители фракции Партии регионов в Черниговском городском совете расценивают такую ситуацию как «политическое преследование», а действия прокурора области «как личную пиар-кампанию со стремлением отличиться перед будущим руководством Генпрокуратуры».

Как сообщалось раньше, в августе 2007 года в Чернигове было возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования специальных технических (прослушивающих) устройств и незаконного получения информации. В этом уголовном деле Д.ШЕВЧУК был свидетелем. В отношении него уголовное дело было возбуждено 11 декабря 2007 года.

Д.ШЕВЧУК длительное время работал в правоохранительных органах, был начальникам городского отдела УМВД, освободился из милиции по состоянию здоровья в звании подполковника.