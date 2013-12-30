Одесский Евромайдан поздравил одесситов с наступающими праздниками

Митинг начался с того, что пришедшие почтили минутой молчания людей, погибших из-за взрывов террористов в Волгограде. Также активисты выразили свое уважение журналистам, пострадавшим в Киеве от действий бойцов «Беркута».

Затем началась поздравительная программа. Сегодня впервые за все время существования «Евромайдан-Одесса» (с 22 ноября) активисты пришли с алкогольным напитком – шампанским, которое понемногу наливают пришедшим к памятнику.

Активисты пригласили к Дюку музыкальную группу «Друже, музыка», которая исполняет различные веселые произведения. Также проходят конкурсы. В их числе, например, конкурс «Наряди елочку». Он заключается в том, что двух девушек в длинных пальто обвесили прищепками, а парни с завязанными глазами должны эти «украшения» снять. Другой конкурс состоит в том, что нужно придумать новогоднюю новость, также предлагают на время без помощи рук надуть воздушный шарик. Это достаточно сложно в связи с тем, что на бульваре, расположенным над Черным морем, дует сильный ветер.

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Как сообщила УНИАН представитель пресс-службы «Евромайдан-Одесса» Алена Балаба, также пройдет конкурс «Ноев ковчег», в ходе которого его участники посредством мимики и жестов должны будут подобрать «каждой твари по паре».

«То есть, описать животное, чтобы подобрать по паре», - пояснила Балаба.

Всех победителей награждают призами – шоколадками в виде Дедов морозов и зайцев.

«Мы хотим показать, что Новый год – добрый семейный праздник», - сказала Балаба.

Активисты также держат большой плакат: «И в Новом году мы будем едины. Народ Украины – герой всего мира. И мир за тобою следит».

Участников акции возле Дюка становится все больше. В числе пришедших – много детей.