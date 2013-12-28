В Одессе суд освободил арестованного активиста Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, согласно постановлению Апелляционного суда Одесской области от 27 декабря, апелляционную жалобу одного из организаторов «Евромайдан-Одесса» Черного «удовлетворить частично».

«Постановление Приморского районного суда Одессы от 26 ноября 2013 года, которым Черный Алексей Сергеевич был привлечен к административной ответственности по ст. ст. 173,185 КУоАП – отменить и производство по делу закрыть», - сказано в постановлении.

В нем отмечается, что Черный «не имеет ответственности за административное правонарушение». Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября около 5.15 в Одессе разогнали Евромайдан. По данным пресс-службы Евромайдана-Одесса, лидера «Демократического альянса» в Одессе Алексея Черного забрали в автозак вместе с двумя соратниками (Вячеславом Шкрибляком и Виталием Устименко), по пути в РОВД он был избит из-за того, что попытался снимать всё происходящее на телефон. В милиции отрицают применение физического насилия к активистам. 26 ноября Приморский райсуд арестовал на 5 суток Черного, он подал апелляцию.