Митинг возле дома Азарова завершился салютом и исполнением гимна Украины (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие повредили ворота Азарова: в нижней части из них сорвали обшивку. Также забор вокруг дома они расписали разнообразными лозунгами в длину 50 метров от ворот.

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На своей странице в Facebook нардеп от Родины Андрей Парубий сообщил, что митингующие провели "предупредительную блокаду" домов Николая Азарова и Владимира Рыбака.

"На заборе написали требования Майдана и пожелания Азарову", - отметил Парубий.

Запустив в небо салют и выполнив гимн Украины, участники акции отправились на Майдан Независимости, чтобы там рассказать, как все происходило.

Как сообщал УНИАН, сегодня участники Евромайдана и Автомайдана осуществили «экскурсии» к резиденции президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» и жилищу Виктора Медведчука.