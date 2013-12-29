Автомайдан прибыл к жилищу Азарова в Конче Заспе
19:46, 29 декабря 2013Политика
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Автомайдан прибыл к жилищу премьер - министра Украины Николая Азарова в Конче Заспе.
Как передает корреспондент УНИАН, там сейчас находятся несколько сотен митингующих во главе с народными депутатами Украины Владимиром Яворивским, Андреем Парубием, Александром Бригинцом и другими.
Депутаты выступают с агитационного автомобиля, а митингующие расписывают краской забор, за которым находится дом Азарова.
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Среди надписей - «Бимбу геть!», «Будет трибунал».
Милиции поблизости пока не видно.
Как сообщал УНИАН, сегодня участники Евромайдана и Автомайдана осуществили «экскурсии» к резиденции президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» и жилищу Виктора Медведчука.
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