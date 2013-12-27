Янукович поручил Азарову до 30 декабря решить вопрос о снижении цены на газ для потребителей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сказано в поручении об обеспечении решения безотлагательных вопросов, связанных со снижением цены на природный газ для потребителей Украины в 2014 году.

Документ подписан с целью повышения эффективности функционирования Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», обеспечения решения безотлагательных вопросов, связанных со снижением цены на природный газ для потребителей Украины, отметили в пресс-службе.

Также, в соответствии с поручением, премьер-министр должен обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Верховной Рады до 10 января 2014 года законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусмотрев, в частности, освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа.

Кроме того, согласно документу, вице-премьер-министру Юрию Бойко и министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому поручено до 31 января 2014 года принять безотлагательные меры по усилению с учетом мирового опыта гарантий обеспечения прозрачности деятельности НАК «Нафтогаз Украины», в частности с учетом требований Инициативы прозрачности добывающих отраслей.

Президент также поручил Ставицкому обеспечить до 31 января 2014 года проведение анализа технического состояния подземных хранилищ природного газа ПАО «Укртрансгаз», имеющихся объемов закачанного в такие хранилища природного газа, а также баланса поступления и распределения природного газа НАК «Нафтогаз Украины» за 2010-2013 годы; проведение аудита НАК «Нафтогаз Украины» за 2010-2013 годы в соответствии с международными стандартами.

Как сообщал УНИАН, на заседании Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

26 декабря Янукович заявил о необходимости снижения цены на газ для потребителей с начала следующего года.