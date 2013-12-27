Янукович поручил Азарову до 30 декабря решить вопрос о снижении цены на газ для потребителей

15:51, 27 декабря 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 30 декабря обеспечить решение вопросов, связанных со снижением цены на природный газ для потребителей Украины.  

Янукович поручил Азарову снизить цены на газ для потребителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сказано в поручении об обеспечении решения безотлагательных вопросов, связанных со снижением цены на природный газ для потребителей Украины в 2014 году.

Документ подписан с целью повышения эффективности функционирования Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», обеспечения решения безотлагательных вопросов, связанных со снижением цены на природный газ для потребителей Украины, отметили в пресс-службе.

Также, в соответствии с поручением, премьер-министр должен обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Верховной Рады до 10 января 2014 года законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусмотрев, в частности, освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа.

Кроме того, согласно документу, вице-премьер-министру Юрию Бойко и министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому поручено до 31 января 2014 года принять безотлагательные меры по усилению с учетом мирового опыта гарантий обеспечения прозрачности деятельности НАК «Нафтогаз Украины», в частности с учетом требований Инициативы прозрачности добывающих отраслей.

Президент также поручил Ставицкому обеспечить до 31 января 2014 года проведение анализа технического состояния подземных хранилищ природного газа ПАО «Укртрансгаз», имеющихся объемов закачанного в такие хранилища природного газа, а также баланса поступления и распределения природного газа НАК «Нафтогаз Украины» за 2010-2013 годы; проведение аудита НАК «Нафтогаз Украины» за 2010-2013 годы в соответствии с международными стандартами.

Как сообщал УНИАН, на заседании Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

26 декабря Янукович заявил о необходимости снижения цены на газ для потребителей с начала следующего года.

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