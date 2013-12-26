Основные кандидаты в президенты постараются победить в первом туре - эксперт

Так эксперт прокомментировал недавно опубликованные результаты исследования социологической группы «Рейтинг» и Центра социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС», касающегося текущих рейтингов основных кандидатов в президенты.

В частности, комментируя тот факт, что рейтинг Президента Виктора Януковича остается достаточно высоким, хоть и недостаточным для победы в первом туре, эксперт отметил: «По-прежнему высок процент респондентов, которые затрудняются ответить, а, по нашему опыту, скорее уклоняются от ответа на вопрос, за кого бы они хотели голосовать».

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«Не исключено, что среди этих граждан есть и сторонники Януковича. Хотя, как правило, на выборах эта категория избирателей присоединяется к протестному голосованию», - считает президент Института Горшенина, подчеркивая при этом, что разброс голосов протестного электората среди основных кандидатов от оппозиции также довольно велик.

Вместе с тем эксперт отметил, что вероятность победы оппозиционного кандидата в первом туре президентских выборов возросла бы в случае договоренностей между Виталием Кличко и Петром Порошенко о следующей конфигурации: Кличко – кандидат в президенты; после выборов – возврат Конституции 2004 года, т.е. парламентско-президентской формы правления; и предложение Петру Порошенко возглавить будущее правительство.

По словам эксперта, возможность подобных договоренностей невелика, но она существует. «По крайней мере, такая вероятность выше, чем вероятность выдвижения единого кандидата от оппозиционных сил», - считает Вадим Омельченко.