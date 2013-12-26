Янукович назвал 2013 год самым сложным за всю историю независимости Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал на заседании Совета регионов.

"2013 год был годом испытаний, он был, мягко говоря, очень, очень непростым", - сказал он.

По его словам, в этом году словно в зеркале отразились все проблемы и вызовы, которые накапливались годами и в экономике, и в социальной сфере, и во внешней политике.

Янукович отметил, что украинцы по-разному воспринимают эту ситуацию: "если посмотреть на людей, мы можем с вами сказать... что у людей настроения разные, и разное виденье путей решения проблем, которые накопились".

Президент назвал две ключевых проблемы - это нарушение прав и свобод людей, а также тотальная коррупция.

Он призвал всех присутствующих к серьезному разговору. "Я хочу, чтобы вы не ожидали, что мы будем петь здесь какие-то предновогодние дифирамбы. Я хочу, чтобы мы говорили откровенно - без лишних комплиментов", - подчеркнул Президент.