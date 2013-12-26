Янукович о проблеме с зарплатами в Киеве: Я хочу, чтобы вы "ноги деньгам" приделали

Президент Виктор Янукович требует, чтобы предприятия и организации Киева до 30 декабря получили средства на выплату зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал на заседании Советы регионов.

Янукович попросил Азарова решить вопрос финансирования Киева, “и не позже 30 декабря, чтобы деньги были на счетах предприятий и имели возможность люди их получить”.

Президент также обратился к и.о. председателя КГГА Анатолию Голубченко и секретарю Киевсовета Галине Гереге, отметив, что они несут персональную ответственность и чтобы они, «как говорят, ноги приделали этим деньгам».

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Кроме того, он прокомментировал срыв сессии Киевсовета 24 декабря. Янукович сказал: «Пусть это будет на совести у тех, кто сорвал, если она у них есть. И отвечают перед людьми, которые ждут деньги».

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Герега закрыла сессию Киевсовета через 10 минут после открытия. В зал в здании Соломенской райгосадминистрации, где проводилось заседание, зашли около 20 народных депутатов от “Свободы” и “Батькивщины” и потребовали объяснить, почему их не пускали на заседание. Депутаты не рассмотрели ни одного вопроса повестки дня. Они успели только принять за основу эту повестку.

Герега заявила, что из-за срыва сессии Киевсовета бюджетники города (медики и педагоги) не смогут получить муниципальные надбавки за последние месяцы этого года, а работникам “Киевпасстранса” не будет выплачен долг по зарплате.