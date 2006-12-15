Коалиция и Президент договорились наработать временный регламент

Антикризисная коалиция и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО договорились наработать временный регламент отношений между ветвями власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЮЩЕНКО на брифинге для прессы после окончания встречи с советом антикризисной коалиции и членами правительства.

Глава государства сообщил, что стороны договорились сформировать рабочую группу из специалистов Секретариата Президента и Кабинета министров, которые наработают временный регламент отношений между ветвями власти.

В.ЮЩЕНКО отметил, что позиция положения этого регламента в будущем должна быть отображена в ряде институционных законов, в частности в законе о Кабинете министров и других.

Он отметил, что вопрос статуса и полномочий должен быть выписан четко.