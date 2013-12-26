АП взяли под усиленную охрану: "Беркут" перекрыл две улицы (фото)

Двор Администрации президента, в которой сегодня состоится заседание Совета регионов под председательством президента Виктора Януковича, под усиленной охраной, сообщает Лига.Новости.

В глубине двора стоят около двадцати милицейских автобусов и микроавтобусов. Кроме того, автобусы перекрывают улицу Лютеранская с обеих сторон и улицу Банковая.

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Как передает корреспондент, сегодня участники заседания Совета регионов планируют рассмотреть "основные направления реализации государственной политики в сфере обеспечения устойчивого, сбалансированного развития регионов".

Кроме того, сообщают в пресс-службе АП, внимание будет уделено вопросам взаимодействия власти и бизнеса.