Яценюк передал Пшонке флешку видеорегистратора из автомобиля Чорновил

12:03, 25 декабря 2013
Политика
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Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк передал генеральному прокурору  Виктору Пшонке флешку с записями видеорегистратора из автомобиля избитой журналистки Татьяны Чорновил.  

Автомобиль избитой журналистки Черновил / Фото : Yevheni Kuzmenko, Фейсбук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сообщил журналистам после встречи с генпрокурором.

“Я передал только флешку из видеорегистратора. Сам видеорегистратор мы пока не должны отдавать, потому что он может там (в Генпрокуратуре - УНИАН) исчезнуть”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновил избили неизвестные лица в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном автомобиле, ее внезапно "подрезал" другой автомобиль, из которого вышли несколько незнакомых мужчин. Они вытащили Чорновил из машины, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновил.

Милиция, в связи с избиением Чорновил, открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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