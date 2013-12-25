Яценюк передал Пшонке флешку видеорегистратора из автомобиля Чорновил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сообщил журналистам после встречи с генпрокурором.

“Я передал только флешку из видеорегистратора. Сам видеорегистратор мы пока не должны отдавать, потому что он может там (в Генпрокуратуре - УНИАН) исчезнуть”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновил избили неизвестные лица в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном автомобиле, ее внезапно "подрезал" другой автомобиль, из которого вышли несколько незнакомых мужчин. Они вытащили Чорновил из машины, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновил.

Милиция, в связи с избиением Чорновил, открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.